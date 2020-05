Australia: salvato un piccolo opossum dorato, ma la rete crede sia Pikachu

Le favole non esistono e neanche i personaggi dei cartoni animati saranno mai realtà. Pare che non sia sempre vero, visto che in una clinica veterinaria di Melbourne, in Australia, è stata salvata la vita a Pikachu, un raro opossum dorato, che è stato ribattezzato così dai suoi salvatori e dai migliaia di fan dei Pokémon in rete. La sua somiglianza alla simpatica creatura fantastica dei cartoni e dei famosi giochi per Nintendo è incredibile.