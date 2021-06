Videogiochi: è morta River, il cane che ha ispirato Dogmeat di Fallout 4

La notizia è stata condivisa su Twitter da Joel Burgess, senior designer di Fallout 4, in un post che ha celebrato la vita della cagnetta con immagini, storie inedite dietro le quinte e tanti altri piccoli aneddoti. "È stata l'antidoto alla mia più grande preoccupazione riguardo al personaggio di Dogmeat: che si rivelasse solo un'arma canina e niente di più", ha esordito Burges. Il cane era diventato infatti qualcosa di più nel gioco così come nella vita, non limitandosi ad essere un puro "accessorio" del personaggio principale.

Gli sviluppatori non avevano mai nascosto l’idea per cui la creazione di una vera e propria arma a quattro zampe era stato da sempre l’obiettivo principale. Per questo motivo avevano iniziato una serie di audizioni a cani "professionisti" con addestramento cinematografico o di polizia. Ma qualche giorno più tardi, dopo l’arrivo di River, tutto era radicalmente cambiato.

Il simpatico pastore tedesco aveva iniziato a partecipare alle riunioni come un qualsiasi membro, non solo per le sue capacità attoriali, ma solo per "essere con la squadra", ha rivelato Burgess. Il team si è dunque affezionato a lei, iniziando ad aggiungere molta della sua personalità al personaggio di Dogmeat. Sempre secondo Burgess, River era "più di una mascotte o un'ispirazione. Era parte della squadra". La sua pazienza e la sua natura gentile sono diventate quindi parte integrante del suo personaggio.

La cagnetta ha inoltre “doppiato” la sua controparte videoludica, visto che tutti i suoni sono stati accuratamente catturati ogni volta che abbaiava, guaiva o rispondeva a un comando. Caratteristico di Dogmeat è diventato anche il tipico atteggiamento da "cane fedele", specie nelle lunghe passeggiate in cui spesso si fermava ad aspettare il suo padrone, caratteristica che è stata riportata fedelmente nel gioco per creare una connessione profonda tra i giocatori e l’animale.

Una delle parti più importanti dell'identità di Dogmeat, infatti, è che come il personaggio comandato dai giocatori, non appartenga al mondo di Fallout 4. In un gioco dove reggano creature, scenari e personaggi bizzarri, River e la sua versione virtuale costituiscono un saldo legame con il mondo reale. "Vi terrà legati alla realtà, vi starà sempre accanto, vi condurrà dalla vostra famiglia e anticiperà i vostri bisogni”, ha concluso Burgess. “Vuole che vi sentiate sicuri e felici. In altre parole, vi ama. E se l'amore è l'eredità di River, sono soddisfatto. Riposa in pace, piccola grande amica".

