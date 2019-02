Videogiochi, è arrivato il momento di Anthem

Questa settimana verrà sicuramente ricordata dagli appassionati di videogiochi perché segnerà il debutto di Anthem, il gioco online dai creatori di Mass Effect per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma ci sono anche altri giochi in arrivo nei negozi. In attesa del nostro parere su Anthem, di cui vi parleremo nel dettaglio molto presto, scopriamo tutti i titoli che debutteranno dal 18 al 24 febbraio:



Martedì 19 febbraio



- Devotion per PC

- The Window Box per PC

- Unexplored: Unlocked Edition per PS4 e Xbox One

- Yakuza Kiwami per PC

- Dick Wilde 2 per PC e PS4 (Rift, Vive, PS VR)

- Pode per PS4



Giovedì 21 febbraio



- Bannermen per PC

- Batalj per PC

- QUBE 2 per Switch



Venerdì 22 febbraio



- Anthem per PC, PS4 e Xbox One

- Aragami: Shadow Edition per Switch

- The Prometheus Secret Noohra per PC