Videogiochi: distrugge la Xbox One dei figli con il suo furgone

Il mondo dei videogiochi è da sempre oggetto delle preoccupazioni di molti genitori . Non tutti purtroppo sanno dosare la propria rabbia quando i propri figli dedicano troppo tempo ai videogame, trascurando altre importanti attività quotidiane. Così, quella che doveva essere una semplice punizione si è trasformata in un video virale sulla nota piattaforma social TikTok, dove un padre americano usa il suo furgone per distruggere la Xbox One dei figli .

Stando all'audio ripreso nelle immagini pubblicate sulla pagina di un utente di nome Bubba Jay, pare che i ragazzi si fossero rifiutati di mettere in ordine le loro stanze, scatenando l'ira del genitore.

L'uomo ha così tirato via la console di Microsoft dal salotto, finita poi sotto le ruote del suo pickup davanti agli sguardi attoniti dei figli. Il video è diventato virale suscitando una serie di commenti negativi rivolti non tanto al gesto compiuto dal padre, quanto piuttosto al suo linguaggio. L'uomo infatti urla diverse imprecazioni ai ragazzi, che sembrano non avere più di 13 o 14 anni.

Questo non è certo il primo gesto estremo compiuto da un genitore e non sarà neanche l'ultimo. L'unica cosa certa è con ogni probabilità non ci sarà una console di nuova generazione ad attendere i ragazzi sotto l'albero di Natale tra pochi mesi.

