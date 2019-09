Fortnite: l’ennesimo tablet distrutto per una partita di troppo scatena lo scandalo

Andy Robertson, giornalista di videogiochi che ha collaborato per diverso tempo con l’azienda di telefonia mobile inglese Tesco proprio nel tentativo costruire un sistema per guidare i genitori verso una sana abitudine alla tecnologia dei figli, ha dichiarato a The Independent che distruggere i dispositivi invia un messaggio sbagliato ai bambini, poiché ne suggerisce loro un’innata pericolosità.



"Invece di tentare sempre di giustificare la frustrazione dei figli che non si attengono ai limiti di tempo imposti per i videogiochi, un approccio sicuramente migliore sarebbe giocare insieme a loro, guidandoli verso una dieta più varia di attività", ha affermato. "Fortnite è valutato con un PEGI adatto a bambini di età pari o superiore a 12 anni. Offre un'esperienza positiva e coinvolgente in cui i bambini possono socializzare e competere tra loro online. Certo, tale momento videoludico di confronto deve far parte di uno stile di vita equilibrato che includa esercizio fisico e attività all'aperto".



La dipendenza da gioco è stata riconosciuta come patologia solo quest’anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma si è già dimostrata controversa. Il disturbo è definito sul sito dell'organizzazione come caratterizzato da "controllo alterato, crescente priorità data ai giochi online su altre attività nella misura in cui questi hanno la precedenza su altri interessi o attività quotidiane e il perseverare di tale dipendenza nonostante si verifichino eventi negativi". Affinché il disturbo venga diagnosticato, il modello di comportamento dovrebbe normalmente essere evidente in un individuo per almeno 12 mesi.



“Invece di limitarsi a mettere in guardia le persone dai giochi per computer, gli operatori sanitari e il Sistema Sanitario Nazionale dovrebbero creare spazi o sezioni dedicate al supporto della salute mentale delle persone colpite da tali dipendenze all’interno dei giochi stessi", ha dichiarato il professor Andy Miah, docente di Scienze della Comunicazione e Informatica per la Comunicazione Digitale dell'Università di Salford. "Dobbiamo pensare a quali servizi e assistenza potrebbero essere offerti in questi ambienti digitali, perché non possiamo aspettarci che i giovani escano da questi mondi da soli e cerchino aiuto".