Videogiochi: come "essere il primo della fila" ha premiato un giocatore con PS5

Manca poco al lancio nei negozi di PlayStation 5 e già la console next-gen è andata a ruba, tanto che le prenotazioni si sono spostate fin quasi a febbraio 2021. L'impazienza è grande, così come è stato per le sue parenti di vecchia generazione e non sempre tutti sono stati premiati per l'attesa paziente. O quasi tutti. Perché il cinese Joey Chiu ha ricevuto non solo la console in regalo da Sony, ma ha trovato all'interno della scatola una targa di ringraziamento con cui l'azienda lo ha premiato per essere stato il possessore numero 1 di PS4 e PS4 Pro.