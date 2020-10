PlayStation 5: l'attacco di Sony alla nuova generazione

Per milioni di appassionati il videogioco è sinonimo di PlayStation . Dalla primissima scatoletta grigia che, con i suoi CD-Rom neri e giochi pensati per un pubblico di adolescenti e adulti, impattò sul mercato con inaspettata violenza, fino a PlayStation 4, ultimo campione di vendita in ordine di tempo, Sony ha saputo creare attorno a sé un'immagine di innovazione e creatività che ha coinvolto decine di milioni di videogiocatori. E non è quindi un caso che le prenotazioni di PlayStation 5 - la nuova nata, in arrivo da noi il 19 novembre - siano andate a ruba anche in Italia. Noi di Mastergame l'abbiamo ricevuta in anteprima, e ve la mostriamo in questo video.

Una console molto grande, insomma, ma slanciata con quelle ali bianche che sembrano le pagine di storie videoludiche ancora tutte da raccontare. Potente, certo, ma soprattutto silenziosa (le dimensioni servono anche a questo, evidentemente le lamentele sulla rumorosità di PS4 non sono passate inosservate) e velocissima

L'unità interna SSD, infatti, non è molto grande (appena 825 GB, ma sarà espandibile grazie a uno slot interno), ma è talmente rapida da promettere l'annullamento - o quasi - dei tempi di caricamento. Il tutto per portare, più rapidamente possibile, i giochi di nuova generazione sui nostri televisori. Televisori che più saranno avanzati e meglio sarà, visto che la console è - teoricamente - capace di supportare anche gli schermi 8K, ma in verità darà il meglio di sé sui recenti TV 4K dotati di HDR, con frame rate che potranno spingersi fino ai 120 frame al secondo.

PlayStation 5 si differenzia anche in un altro modo: due versioni, identiche in termini di "potenza bruta" (a differenza di quanto succede tra Xbox Series X e Xbox Series S) a due prezzi differenti, 399 euro per la All Digital priva di lettore Blu-ray e quindi necessariamente legata agli acquisti in formato digitale, e 499 euro per la versione completa di lettore che vi abbiamo mostrato nel nostro video.

Ma in fondo, a prescindere da come si preferisca acquistare i giochi o dalle dimensioni della console - imponenti, certo - quello che a un appassionato di videogiochi interessa sono i mondi che potrà vivere in prima persona e il modo in cui la console saprà trascinarcelo dentro. E quindi, ancora più importanti sono le innovazioni del nuovo controller Dual Sense, che promette di portare l'esperienza videoludica su un piano del tutto diverso, adottando un sistema di risposta tattile avanzato.

Grilletti che offrono resistenza variabile a seconda delle situazioni mostrate dal gioco, effetti tattili come onde che ci colpiscono e sabbia che scorre e tante altre cose, che per ora abbiamo solo potuto assaggiare in Astro's Playroom (ve ne abbiamo parlato in questo articolo) ma di cui potremo parlarvi con maggiori dettagli (così come delle funzionalità complete della PlayStation 5) nei prossimi giorni. Restate sintonizzati sulle pagine di Mastergame!

