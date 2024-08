Videogiochi: disastro in casa Bungie, oltre 200 sviluppatori licenziati

"Per oltre cinque anni, il nostro obiettivo è stato di lanciare giochi in tre franchise globali e duraturi", ha svelato Pete Parsons in un articolo pubblicato sul sito ufficiale di Bungie. "Per realizzare questa ambizione, abbiamo dato vita a diversi progetti di incubazione, ciascuno dei quali era composto da leader dello sviluppo provenienti dai nostri team esistenti. Alla fine ci siamo accorti che questo modello ha assottigliato troppo rapidamente il numero di talenti a disposizione, costringendoci a espandere le strutture di supporto del nostro studio più di quanto potessimo realisticamente sostenere dati i nostri due prodotti principali in sviluppo: Destiny e Marathon".