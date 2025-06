Bandai Namco guarda al futuro: oltre 10 videogiochi nel suo Summer Showcase

La presentazione digitale vedrà inoltre nuovi contenuti su alcuni dei videogiochi in lavorazione non solo presso gli studi interni di Bandai Namco, ma anche sui progetti che saranno distribuiti dall'editore: tra quelli confermati ci saranno Code Vein 2, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody’s Golf: Hot Shots, Little Nightmares 3, Patapon 1+2 Replay, Shadow Labyrinth, Super Robot Wars Y e Tekken 8.