The Blood of Dawnwalker: un gioco di ruolo fantasy tra scelte morali e sete di sangue

Tenere a bada la sete di sangue del protagonista è importante per non indebolirne le abilità e la vitalità, ma anche perché in casi critici il vesperale potrebbe perdere il controllo delle proprie azioni e consumare alcuni dei personaggi non giocanti che popolano il mondo del gioco di ruolo, Vale Sangora, causando involontariamente la morte di figure essenziali per la sceneggiatura e precludendo l'accesso alle missioni della sua storia.