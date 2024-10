Usa: i bambini che giocano ai videogiochi guadagnano di più da adulti

L'indagine si basa dunque su un crescente numero di ricerche accademiche che non solo confutano le discriminazioni un tempo attribuite al gioco, ma suggeriscono che questo mezzo di comunicazione contribuisce positivamente allo sviluppo delle competenze in età prescolare e scolare, sottolineando come questo non valga solo per i contenuti di gioco esplicitamente educativi, ma per tutti i tipi di videogiochi adatti a determinate fasce di età. "Abbiamo scoperto che i videogiocatori hanno un'attività maggiore in un'area del cervello chiamata precuneo, coinvolta in tutto ciò che riguarda la visione, la memoria spaziale, la risoluzione dei problemi e l'attenzione", spiega Bader Chaarani, neuroscienziato e professore di ricerca presso l'Università del Vermont. "In pratica, significa che questi videogiocatori sono più efficienti in termini di elaborazione della memoria di lavoro".