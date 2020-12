Usa: spende i soldi della campagna per acquistare videogiochi, ottiene la grazia da Trump

Continua a far parlare di sé il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , nelle ultime settimane di permanenza alla Casa Bianca prima dell'insediamento di Joe Biden : nelle scorse ore, infatti, Trump ha concesso il perdono presidenziale a 26 persone , tra cui il membro del congresso Duncan Hunter , che lo scorso marzo era stato condannato a 11 mesi di carcere per aver rubato oltre 150mila dollari dal fondo della sua campagna. Parte di questi soldi era stata spesa da Hunter per acquistare videogiochi su Steam .

Il membro del congresso aveva utilizzato i fondi per diletto personale, tra viaggi extracontinentali, hotel di lusso e persino dei biglietti aerei per i suoi coniglietti domestici, spendendo circa 1300 dollari in videogame sulla piattaforma di digital delivery per PC di Valve. Nonostante l'evidente frode ai danni degli Stati Uniti, Hunter ha ottenuto il perdono presidenziale da parte di Trump e per questo motivo non potrà essere più perseguito per lo stesso crimine: il membro del congresso non dovrà scontare alcuna pena.

Quello di Hunter è solo l'ultimo caso di perdono presidenziale da parte del Presidente statunitense: qualche tempo fa, infatti, Trump aveva concesso la grazia a quattro mercenari del gruppo militare privato Blackwater, noto nel mondo dei videogames per la collaborazione con 505 Games all'omonimo sparatutto lanciato su Xbox 360.

