Usa, porta un videogioco al banco dei pegni e scopre un tesoro da 13mila dollari

Andiamo con ordine: l'uomo raggiunge il negozio Pink Gorilla Games, specializzato proprio nella vendita di vecchie glorie del passato e nell'importazione parallela, per rivendere una borsa piena di decine di cartucce per NES. "È la borsa con i giochi NES più noiosi che tu possa immaginare", avrebbe riferito l'uomo a Cody Spencer, uno dei proprietari dell'azienda. Spencer ha confidato di essere davvero annoiato dalla selezione di videogiochi proposta dall'uomo, o almeno fino al momento di arrivare al fondo della borsa.



Uno degli ultimi videogiochi proposti dal 30enne, infatti, era un pezzo di storia del NES: Nintendo World Championships 1990, uno dei giochi più rari e ricercati tra gli appassionati di collezionismo e retrogaming. Dopo aver attestato l'autenticità della cartuccia e confermato l'identità del venditore, Spencer ha proposto all'uomo una cifra spropositata: 13mila dollari per acquistarla immediatamente. Inutile sottolineare che per l'uomo, ignaro del reale valore di ciò che stringeva tra le mani, si trattava di un'offerta da non lasciarsi scappare.



"Avremmo potuto acquistare la cartuccia per venti dollari, o persino un dollaro! Non aveva la minima idea del suo valore", ha commentato Spencer in un'intervista ad Ars Technica. Il proprietario di Pink Gorilla Games ha preferito agire con estrema correttezza, pagando all'uomo una cifra importante per l'acquisto di Nintendo World Championships 1990. Spencer era sicuro del suo investimento, e in meno di 24 ore ha venduto la cartuccia a un uomo che ha preferito restare nell'anonimato e ha chiesto all'azienda americana di non rivelare la cifra d'acquisto, che ipotizziamo possa essere decisamente elevata.



Non è la prima volta che un episodio del genere accade negli Stati Uniti: qualche settimana fa, nel Nevada un uomo ha scoperto di possedere una copia sigillata di Kid Icarus, altra vecchia gloria del catalogo NES, la quale è stata successivamente venduta all'asta per una cifra pari a 9mila dollari. Preparatevi a scavare in cantina: all'interno di vecchi scatoloni impolverati potrebbe nascondersi un vero tesoro!