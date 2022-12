Usa: installazione artistica trasforma un bancomat in un videogioco

Arte e vita reale spesso possono interagire proprio come succede nei videogiochi, e di conseguenza anche l'incontro tra arte e videogiochi spesso può generare creazioni bizzarre, come quella dell' Art Basel di Miami Beach: qui, il gruppo di Brooklyn MSCHF ha esposto un'installazione artistica grazie alle quale, dopo aver prelevato del denaro, un bancomat mostra una classifica simile a quella di Galaga , uno dei videogiochi più apprezzati dagli amanti di retrogaming.

Il bancomat ATM Leaderboard è stato creato in collaborazione con Perrotin, una galleria con sedi a New York, Parigi, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Shanghai e Las Vegas.

Nel 2019 Perrotin è diventata celebre per aver proposto all'Art Basel Comedian l'opera dell'artista italiano Maurizio Cattelan, che consisteva in una banana attaccata al muro con del nastro adesivo. Com'è noto, due delle tre versioni dell'installazione artistica sono state vendute per 120mila dollari, mentre una è stata strappata e mangiata dall'artista georgiano David Datuna durante una performance.

In questo caso, il bancomat mostra il saldo di ogni utente su uno schermo, poi conserva una classifica in modo che la persona con il maggior quantitativo di denaro sul proprio conto raggiunga il primo posto. Un pratico esempio del suo funzionamento arriva dal DJ e produttore americano Diplo, che su Twitter ha condiviso un video in cui mostra come ha raggiunto la prima posizione grazie ai tre milioni di dollari presenti sul suo conto.

Daniel Greenberg, co-fondatore di MSCHF, ha dichiarato che ATM Leaderboard è stato venduto per 75mila dollari. "Dove e se l'oggetto apparirà in futuro dipende dal nuovo proprietario", ha dichiarato Greenberg, non rivelando l’identità dell'acquirente. "I punteggi più alti della classifica rimarranno tuttavia dopo ogni mostra per incoraggiare le persone a superare gli utenti precedenti".

Greenberg ha definito l'opera "un distillato estremamente letterale dell'istinto umano alla ricerca della ricchezza", dichiarando che "fin dal suo concepimento, avevamo mentalmente destinato quest'opera a un luogo come Miami Basel, un posto dove c'è una densa concentrazione di persone che noleggiano auto Lamborghini e indossano Rolex".

Tra le precedenti opere degne di nota del MSCHF si ricordano Spot's Rampage, in cui un cane robotico di Boston Dynamics è stato dotato di una pistola da paintball, le calzature Nike senza licenza chiamate Satan Shoes e i dipinti su larga scala basati su ridicole fatture ospedaliere, che sono state poi vendute per pagare i debiti di coloro che le hanno donate.

