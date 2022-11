Gb: i videogiochi aiutano a migliorare le competenze trasversali e le prospettive di carriera

In seguito ai numeri registrati dall'industria videoludica dal lockdown in poi, un team di ricercatori dell'università inglese del Surrey ha voluto studiare che impatto effettivo avessero tali giochi sui loro fruitori , scoprendo come siano stati capaci di migliorare le loro capacità e abbiano incentivato lo sviluppo di diverse competenze trasversali a sostegno delle loro prospettive di carriera futura.

Per esaminare questa correlazione, i ricercatori del Surrey hanno collaborato con Game Academy Ltd nell'analisi del comportamento di circa 16mila partecipanti durante le sessioni di gioco, al fine di comprendere in che modo il gaming online possa supportare la pianificazione della carriera futura e la formazione professionale dei videogiocatori.

I partecipanti hanno giocato a un numero diverso di titoli disponibili su Steam, la piattaforma di distribuzione digitale più popolare su PC. Gli esperti hanno studiato gli 800 giochi più giocati, includendo solo i partecipanti di cui conoscevano sesso e professione.

Il team ha così scoperto che i professionisti dell'informatica giocavano a puzzle game, che probabilmente migliorano le loro abilità spaziali. Coloro che ricoprono ruoli manageriali hanno mostrato interesse per i giochi di ruolo d'azione in cui sono coinvolte capacità organizzative e di pianificazione, mentre i professionisti dell'ingegneria sono stati associati ai giochi di strategia, che spesso richiedono capacità nel problem solving. Sono state riscontrate anche evidenti differenze di genere: le donne preferivano i videogiochi single-player rispetto agli uomini.

IGN

"Nei processi di reclutamento, i migliori candidati possono sfuggire perché le organizzazioni non considerano le soft skill acquisite attraverso attività extra-lavorative (ad esempio, il gioco online)", ha dichiarato la dott.ssa Anna-Stiina Wallinheimo, autrice principale dello studio, psicologa cognitiva e ricercatrice post-dottorato presso il Centre for Translation Studies (CTS) dell'Università del Surrey. "Come risultato della nostra ricerca, riteniamo che le esperienze di gioco online dei candidati debbano essere evidenziate perché queste soft skill acquisite possono davvero aiutare a sviluppare i punti di forza a tutto tondo per il lavoro da svolgere".

"Comprendendo in che misura gli interessi professionali si riflettono nel gioco, potremmo essere in grado di dimostrare più chiaramente come questi si allineino con gli interessi professionali e incoraggiare i datori di lavoro a comprendere il valore delle competenze trasversali associate al gioco", ha dichiarato la dottoressa Anesa Hosein, co-autrice dello studio e professoressa associata d'istruzione superiore presso l'Università del Surrey, a supporto di quanto esposto dalla sua collega.

IGN

"La nostra ricerca potrebbe anche ispirare gli sviluppatori di giochi a lavorare per affinare maggiormente queste soft skill nel loro design. Inoltre, i luoghi di apprendimento come le università, potrebbero consentire agli studenti di riflettere e incorporare i videogame come parte del loro sviluppo di carriera, e considerare come il gioco possa essere incluso nel curriculum per migliorare l'allineamento tra l'apprendimento degli studenti, le aspirazioni di carriera e gli interessi di gioco extra-curriculari", ha concluso Hosein.

