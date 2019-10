Salvare le api grazie ai videogiochi: l'idea di Bee Simulator

Bee Simulator è un videogioco in cui si vestono i "panni" di un'ape, impegnata a salvare lo sciame da una distruzione apparentemente inevitabile, svolazzando all'interno di un immenso spazio verde ispirato a Central Park. Un gioco inconsueto che, per l'ormai imminente lancio sul mercato del 14 novembre, sta promuovendo un'iniziativa molto interessante per salvaguardare le api del nostro pianeta, consentendovi di adottare un alveare.