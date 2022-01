Kojima al lavoro sul prossimo gioco: il papà di Metal Gear promette un "nuovo livello di sperimentazione"

IGN

Sarà un 2022 impegnativo per Hideo Kojima, storico game designer che ha dato i natali a franchise videoludici del calibro di Metal Gear Solid e del più recente Death Stranding: il leader di Kojima Productions ha condiviso un post sui social network per svelare i "buoni propositi per l'anno nuovo", confermando di essere al lavoro su un nuovo videogioco che sperimenterà meccaniche ancora più radicali rispetto al passato. Ma non è tutto.