UFL, ecco il videogame che vuole sfidare FIFA ed eFootball

Nel mezzo, oltre a Konami con il suo eFootball , ci sarà spazio anche per UFL, il nuovo videogioco sportivo gratuito in uscita entro fine anno .

In sviluppo da circa sei anni presso lo studio indipendente Strikerz, UFL è un nuovo videogame che sarà distribuito con la formula free-to-play per provare a ritagliarsi uno spazio in un mercato, quello dei giochi calcistici, che diventerà progressivamente sempre più affollato.

Per convincere gli amanti del calcio digitale a dare una chance al proprio prodotto, gli sviluppatori hanno mostrato un primo video di gameplay esteso dedicato a UFL, che mostra il secondo tempo di una partita tra due squadre in una versione preliminare (una build "alpha" risalente allo scorso gennaio, basata sul celebre motore di gioco Unreal Engine 4) con un assaggio del nuovo sistema di animazioni che farà parte del progetto completo.

Il filmato mostra alcuni scorci interessanti e, pur non includendo alcun volto reale dei giocatori (che, a detta del team, non sono stati ancora inseriti per motivi legali), fa ben sperare sulla qualità della versione finale: il pubblico sembra aver accolto bene questa dimostrazione del titolo sportivo, nonostante alcune animazioni siano ancora troppo grezze, i movimenti della palla siano troppo veloci e l'intelligenza artificiale non mostri ancora comportamenti particolarmente avanzati in fase difensiva.

Tuttavia, trattandosi del primo gioco realizzato dallo studio indipendente, i risultati sono indubbiamente considerevoli. Strikerz promette di fornire ulteriori dimostrazioni del gameplay di UFL una volta finalizzato al meglio il sistema dedicato alle animazioni e conferma che il gioco sportivo sarà lanciato entro la fine del 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Secondo lo studio, la formula scelta per la distribuzione sul mercato potrebbe dare al nuovo brand calcistico l'opportunità di farsi notare dal pubblico, visto che il sistema di microtransazioni non avrà un reale impatto sull'economia di gioco e non fornirà vantaggi a coloro che spenderanno denaro reale.