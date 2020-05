Tutto pronto per il ritorno di Holly & Benji, svelata l'uscita del nuovo videogioco

Sin dal suo annuncio, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha letteralmente stregato i fan cresciuti in compagnia di Holly & Benji, i due calciatori protagonisti dell'omonima serie a cartoni animati trasmessa su Italia 1. Realizzato da Bandai Namco, il videogioco ci porterà a vivere la storia dei due fuoriclasse e di tutti gli storici personaggi che li hanno accompagnati nelle avvincenti partite consumatesi sugli infiniti campi di calcio, fino a vestire la maglia della nazionale giapponese.