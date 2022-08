Tomb Raider: il prossimo episodio potrebbe includere un team di personaggi giocabili

Il nuovo episodio di Tomb Raider , attualmente in sviluppo presso gli studi di Crystal Dynamics , potrebbe finalmente mettere da parte la versione inesperta e insicura della protagonista Lara Croft vista nella trilogia reboot e mostrarci finalmente una versione molto più matura e navigata del personaggio, capace con il suo carisma e la sua esperienza in materia di guidare una nuova generazione di cacciatori di tesori .

L'annuncio arriva dal podcast Sacred Symbols, che sostiene di aver avuto accesso al copione utilizzato dal team di sviluppo per spiegare la sceneggiatura a tutti gli attori coinvolti nella produzione di questo nuovo episodio, un volume che svelerebbe alcune novità interessanti sul prossimo videogame di una delle saghe più amate di sempre.

Stando alle indiscrezioni,

il nuovo capitolo di Tomb Raider sarebbe conosciuto internamente col nome in codice di "Project Jawbreaker"

offrire il ruolo di Lara Croft a una donna britannica

Emily Blunt

Rosamund Pike

e viene descritto come un videogioco d'azione e avventura ambientato in un'epoca moderna, in un mondo sconvolto da un misterioso cataclisma. La casa di Redwood avrebbe in programma diintorno ai 35 anni, qualcuna che ricordi attrici del calibro di

Nella caratterizzazione del personaggio di Lara, sembrerebbero essere incluse anche

scene di romanticismo che coinvolgeranno un altro personaggio femminile

Tanvi

Devendra

, con le pagine successive del copione che sembrerebbero alludere a una donna chiamata. Si tratterebbe di un'altra cacciatrice di tesori che, insieme a un uomo noto con il nome di, potrebbe essere tra i "tomb raider" che seguiranno la guida di Lara.

Stando alle informazioni diffuse dal portale e riportate da VGC,

nel nuovo episodio di Tomb Raider la protagonista sarà all'apice della sua carriera

e avrà finalmente messo alle spalle l'eredità familiare per abbracciare la vita dell'avventuriera. Una carriera lodata dalla stampa e perennemente chiacchierata sui tabloid, che finirà per ispirare alcuni racconti di avventura e di conseguenza una nuova generazione di avventurieri pronti a esplorare il mondo in cerca di fortune.

Lara sarebbe così pronta ad accettare il suo posto in quelle rovine che, per molti anni, ha setacciato per scoprire e proteggere i segreti perduti del mondo antico, ma

in questo nuovo capitolo potrebbe avvalersi del supporto di altri personaggi che avranno un ruolo più centrale nel gameplay

vera e propria modalità cooperativa

Uncharted

The Last of Us

. Non è ancora chiaro se questo ruolo possa essere inteso come, o se gli altri membri del cast siano destinati ad accompagnare il giocatore durante l'avventura un po' come già visto in titoli comee, per restare in casa Naughty Dog,

A giudicare dal materiale incluso nel presunto copione, la volontà di concentrarsi sulla carriera avrebbe

trasformato Lara in un lupo solitario

rivedere la sua posizione e accettare il supporto di un team per risolvere un problema più grande di lei

incapace di mantenere una relazione (sentimentale o di amicizia) con altre persone, ma gli eventi alla base della sceneggiatura costringeranno l'archeologa più famosa dei videogame a

Difficile stabilire l'autenticità di questo materiale, ma non è da escludere che dopo aver esplorato la nascita, crescita e maturazione della giovane protagonista Lara Croft con la trilogia reboot, Crystal Dynamics possa focalizzarsi su una versione più matura dell'eroina che si avvicini maggiormente all'icona che i fan storici della saga hanno imparato a conoscere con l'episodio originale lanciato nel

1996

Core Design

da

Allo stato attuale, sappiamo che il team americano è impegnato sulla produzione del nuovo capitolo che, grazie all'uso del motore

Unreal Engine 5

, promette di "spingere al massimo la fedeltà visiva al fine di offrire un'esperienza cinematografica di alta qualità che i fan meritano".