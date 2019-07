The Witcher, prima foto di Henry Cavill in sella al cavallo Rutilia

Continuano ad arrivare aggiornamenti fotografici sull'attesissima serie di The Witcher, show televisivo basato sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e sui videogiochi di ruolo di CD Projekt Red.



Dopo le foto dei personaggi principali del cast negli abiti di scena, l'attore Henry Cavill (Superman in Man of Steel e Justice League) ha condiviso sul proprio profilo Instagram una nuova foto in cui veste i panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia.