The Sims: per i suoi vent'anni celebra la vita con tante star

In tempi così oscuri, nel mondo dei videogiochi si trova ancora spazio per celebrare la condivisione seppur di fronte a regole che ci impongono un scarsa socializzazione. Ciò che ci fa sentire uniti come esseri umani ci aiuta a sentirci vivi. Cosi The Sims 4 ha deciso di organizzare per il suo ventennale l'evento Gioca con la Vita (Play with Life), con il quale i Simmers di tutto il mondo possono dare libero sfogo alla propria creatività nel mondo virtuale del simulatore.