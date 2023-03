The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è quasi pronto, tutte le novità svelate da Nintendo

Il seguito di Breath of the Wild sta per arrivare in esclusiva su Switch: la casa di Kyoto presenta un lungo video dedicato alle innovazioni principali

Oltre a mostrare tante novità interessanti, il video ha spazzato via ogni dubbio: lo sviluppo del seguito di Breath of the Wild è stato completato e non ci saranno ulteriori rinvii .

La casa di Kyoto ha organizzato un nuovo evento digitale Nintendo Direct per mostrare un nuovo filmato di gameplay del videogioco più importante in uscita sulla sua console ibrida quest'anno.

Presentato dal producer Eiji Aonuma, responsabile dell'universo di The Legend of Zelda, il video ha svelato alcune delle novità che i giocatori potranno sfruttare per accompagnare il protagonista Link nel suo viaggio in una Hyrule profondamente rinnovata: l'ambientazione questa volta si estenderà anche nei cieli, permettendo all'eroe di esplorare una gigantesca isola che fluttua in aria.

Il video presenta alcuni dei poteri che saranno utilizzabili in quest'occasione, come quello che permette di fondere due oggetti insieme per creare armi più resistenti, o ancora quello che consente di riavvolgere il tempo per risolvere alcuni enigmi ambientali. Non mancano, inoltre, soluzioni come Ultramano, che consente a Link di afferrare vari oggetti (come dei tronchi di legno e delle turbine) per creare oggetti di fortuna (in questo caso, una zattera per superare un fiume altrimenti invalicabile), oppure Ascensus, che dà al protagonista modo di lievitare e passare attraverso gli ostacoli, liberandosi dalle gabbie o raggiungendo la vetta di una montagna entrando all'interno di una caverna.

Sono solo alcune delle novità previste nel seguito di Breath of the Wild: Nintendo ha preferito non svelare un numero eccessivo di innovazioni che faranno parte del sequel, ma ha confermato che la natura "libera" del gameplay di Tears of the Kingdom darà agli utenti l'opportunità di sperimentare approcci sempre differenti e stimolare ovviamente la creatività.

I fan della serie potranno scoprirlo molto presto: l'azienda nipponica ha confermato di aver completato lo sviluppo di tutti i contenuti e di essere ormai impegnata sulla rifinitura, scongiurando un nuovo rinvio. L'appuntamento resta fissato al 12 maggio in esclusiva su Switch, quando il gioco uscirà (con tanto di console personalizzata e accessori esclusivi) nei negozi del Bel paese.