Dal ritorno di Zelda a Metroid Prime Remastered: tutte le novità svelate nel Nintendo Direct

Tra un nuovo trailer dell'atteso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e la conferma dell'esordio di Pikmin 4, la casa di Kyoto ha mostrato i contenuti aggiuntivi di alcuni dei suoi più recenti successi, presentando inoltre riedizioni di vecchi classici e qualche gradita novità che accompagnerà i possessori di Switch da qui all'estate.

Il grande protagonista è stato ovviamente il seguito di Breath of the Wild, che arriverà il 12 maggio in esclusiva su Switch (e a un prezzo più alto rispetto ad altre produzioni first-party) sia in versione tradizionale che in un'accattivante edizione da collezione. Il video ha mostrato qualche scorcio della nuova avventura di Link tra i cieli di Hyrule (e non solo), confermando l'arrivo di una statuetta "amiibo" che offrirà al protagonista alcuni vantaggi.

L'altra grande sorpresa della serata è stata indubbiamente la conferma dell'esistenza di Metroid Prime: Remastered, riedizione dello sparatutto che vede la cacciatrice Samus Aran esplorare Tallon IV. Il gioco è stato lanciato a sorpresa nella versione digitale per eShop, ma sarà disponibile anche in formato fisico nelle prossime settimane. Nessuna novità, tuttavia, per le riedizioni del secondo e terzo capitolo, né tanto meno per il misterioso quarto episodio svelato con un teaser anni e anni fa.

Nintendo ha annunciato una grande espansione per il servizio Switch Online, che accoglie una selezione di giochi dell'epoca Game Boy e Game Boy Advance: tra quelli più interessanti ci sono Tetris, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX e Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, ma anche The Legend of Zelda: Oracle of Seasons e Oracle of Ages, Pokémon Trading Card Game, Kirby Tilt 'n' Tumble e Metroid Fusion. I giochi per Game Boy Advance sono riservati a coloro che possiedono il Pacchetto Espansione, mentre basterà un abbonamento tradizionale per accedere a quelli per Game Boy.

Tra i big della serata c'è stato anche Pikmin 4, nuovo capitolo della saga strategica che arriverà su Switch il 21 luglio e offrirà novità interessanti, come un cane alleato chiamato Oatchi (che potrà occuparsi dei nemici o di rimuovere gli ostacoli) e un Pikmin di ghiaccio che permetterà di creare nuove situazioni interessanti, come la possibilità di congelare degli specchi d'acqua per generare superfici calpestabili.

Il Direct di febbraio è stato utile per svelare i nuovi contenuti in arrivo nei giochi di maggior successo per Switch, come Mario Kart 8 Deluxe e Xenoblade Chronicles 3, ma anche per esclusive più recenti come Splatoon 3 e Fire Emblem Engage, che si sono presentati all'evento con video dei nuovi DLC previsti in fuutro. Nintendo ha approfittato dell'occasione per lanciare le demo di giochi come Kirby's Return to Dream Land Deluxe e Octopath Traveler 2 (entrambi previsti per il 24 febbraio) o per mostrare esclusive del calibro di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, in uscita a marzo.

Il primo evento digitale del 2023 è stato all'insegna dei grandi ritorni per l'azienda nipponica, che ha annunciato riedizioni per Etrian Odyssey (con la Origins Collection, prevista a giugno), Baten Kaitos (i cui primi due episodi saranno presto riproposti su Switch) e We Love Katamari (che tornerà con Reroll + Royal Reverie), con un franchise storico come Samba de Amigo che tornerà sulla scena con un nuovo episodio.

Nel mezzo c'è stato spazio anche per il crossover tra Dead Cells e Castlevania, per l'ispirato platform cooperativo Disney Illusion Island e per giochi accattivanti come TRON: Identity, Harmony: The Fall of Reverie e Master Detective Archives: Rain Code, mentre è da apprezzare il ritorno del celebre Layton in un'avventura (ancora avvolta nel mistero) che prenderà il nome di Professor Layton and The New World of Steam.