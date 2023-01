Super Mario diventa un gatto nel nuovo trailer del film d'animazione

L'adattamento per il grande schermo dell'icona videoludica creata da Nintendo includerà anche una delle trasformazioni più particolari introdotte in Super Mario 3D World

È un periodo certamente interessante per gli adattamenti dal mondo dei videogiochi al piccolo e grande schermo: il nuovo trailer del film prodotto da Universal, svelato nel corso del match di NFC Championship tra San Francisco 49ers e Philadelphia Eages, ha presentato la trasformazione del protagonista nell'emblematico "Cat Mario".

Lo spot mostrato durante la partita ha approfondito una delle scene già viste in precedenza: lo scontro tra Super Mario e il "rivale" Donkey Kong, interpretato nella versione originale del film dall'attore Seth Rogen (che, per la prima volta, ha svelato il suo approccio all'inconfondibile personaggio creato dalla casa di Kyoto). In una sequenza che ricorda gli scontri tipici di Super Smash Bros., vediamo Mario e Donkey Kong lottare all'interno di una gigantesca arena sotto lo sguardo attento della principessa Peach e altri personaggi.

Qui, vediamo finalmente in azione uno degli elementi più caratteristici dei giochi creati da Shigeru Miyamoto: le trasformazioni. Con un pugno ben assestato all'emblematico "blocco punto interrogativo", il baffuto idraulico si trasforma in Gatto Mario indossando dunque il costume visto per la prima volta nel videogame Super Mario 3D World, cimentandosi in una serie di mosse e pose che scatenano ben presto una grossa risata nell'avversario.

Il film, che arriverà nelle sale italiane il 6 aprile, sembra dunque mantenere una certa fedeltà rispetto al materiale d'origine: in tal senso, sarà interessante scoprire quante citazioni ed easter egg compariranno nella versione finale in un adattamento che promette di far felici anche i fan di lunga data dell'icona della casa di Kyoto.