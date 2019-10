The Legend of Zelda, la sua colonna sonora rivive sui tasti di una calcolatrice

Il mondo dei social non conosce più confini e le mille trovate geniali degli utenti in rete sono all'ordine del giorno. Dopo la notizia del giovane americano che era riuscito a installare Doom su un registratore di cassa, tocca ora al musicista giapponese Atarime l'onore della ribalta per essere riuscito a riprodurre il tema musicale di The Legend of Zelda su una calcolatrice domestica.