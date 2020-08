The Last of Us: Parte 2 si trasforma in un incubo: in arrivo la modalità Realismo

Due mesi dopo l'uscita di The Last of Us: Parte 2 , uno dei giochi più belli di questa generazione e di certo il titolo di maggior spicco tra quelli lanciati quest'anno su PlayStation 4, Naughty Dog continua a lavorare sull'avventura post-apocalittica di Joel ed Ellie pubblicando nuovi contenuti. È in arrivo infatti un nuovo aggiornamento gratuito , che introdurrà un gran numero di novità per mettere alla prova i giocatori più esigenti.

L'aggiornamento, intitolato Grounded, va a introdurre alcuni contenuti richiesti a gran voce dall'utenza, come la nuova modalità Realismo e la morte permanente. La prima va ad aumentare in modo drastico la difficoltà, rendendo il giocatore più esposto ai danni, l'intelligenza artificiale avversaria molto più aggressiva e pronta ad aggirare la protagonista, ma andando a rivedere anche il numero di risorse ottenibili nel mondo di gioco, la quantità di oggetti che è possibile creare e l'efficacia delle armi in combattimento.

Questa modalità può essere utilizzata sin dalla prima partita, e se attivata insieme alla morte permanente trasforma il gioco in un vero e proprio incubo. Naughty Dog ha studiato tre alternative per il sistema di "permadeath". Si può scegliere di attivarla per ogni capitolo, per ogni atto o per l'intero gioco: nel primo caso, in caso di morte si ripartirà dall'inizio di ciascun capitolo perdendo 30-60 minuti di progressi raggiunti; nel secondo, si ripartirà all'inizio di ogni atto, perdendo dalle due alle cinque ore di progressi; nel terzo e ultimo caso, invece, in caso di sconfitta toccherà ricominciare dall'inizio.

Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno studiato tutta una serie di modifiche, estetiche e funzionali, che potranno essere attivate dal menu degli Extra una volta completata la storia almeno una volta: dalla possibilità di applicare dei filtri grafici à la Instagram, che enfatizzano alcune tonalità o arrivano persino a trasformare il gioco in un retrogame a 8-bit, fino all'applicazione di filtri per l'audio, che rendono il comparto sonoro come quelli dei vecchi videogame a 4 e 8 bit oppure vanno ad alterare la tonalità, alzandola o abbassandola come se l'atmosfera fosse carica di xeno o elio. Date un'occhiata alla gallery seguente.

The Last of Us: Parte 2 cambia faccia e si trasforma con l'update Grounded IGN 1 di 5 IGN 2 di 5 IGN 3 di 5 IGN 4 di 5 IGN 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci L'aggiornamento gratuito introduce un nuovo livello di difficoltà, la morte permanente e una serie di filtri grafici e modificatori che cambiano l'esperienza di gioco in modo significativo

L'update 1.50, che uscirà il 13 agosto in veste del tutto gratuita, introdurrà anche i vecchi e cari trucchi: dalle munizioni infinite alla possibilità di creare risorse senza limiti, dalle armi indistruttibili ai colpi che uccidono i nemici all'istante. Non mancano anche modalità divertenti, come una sorta di "specchio" che renderizza il mondo di gioco in modo opposto ogni qual volta che la protagonista morirà.

