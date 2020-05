The Last of Us: Parte 2 si mostra allo State of Play, tra azione, combattimenti e tanta brutalità

Mancano ormai meno di tre settimane al debutto di The Last of Us: Parte 2 , l'avventura postapocalittica creata da Naughty Dog in esclusiva per PS4: gli sviluppatori californiani, che hanno dato i natali a franchise del calibro di Crash Bandicoot e Uncharted , hanno deciso di mostrare un lungo video in cui ci presentano le caratteristiche salienti della nuova storia con protagonisti Joel ed Ellie . Nel lungo video allo State of Play, il responsabile del progetto Neil Druckmann ha svelato alcune novità e presentato un lungo video di gameplay di una sezione mai vista prima.

Oltre a fornire maggiori informazioni sul personaggio di Ellie, vera protagonista di questo episodio, Druckmann ha illustrato al meglio il contesto della seconda parte di The Last of Us, che sarà ambientata cinque anni dopo gli eventi visti e vissuti nel capitolo originale lanciato su PS3 nel 2013.

Tra una rapida occhiata alle fazioni che lotteranno tra loro in quest'episodio, i nuovi infetti che potremo affrontare nel corso della storia e le innumerevoli opzioni su cui la protagonista potrà contare in fase di combattimento, Naughty Dog ha mostrato un filmato inedito caratterizzato da una lunga scena di gioco. Diamo un'occhiata.

Infiltrazioni furtive, esecuzioni, combattimenti all'arma bianca e uccisioni spietate non fanno che confermare il target maturo di The Last of Us: Parte 2, che sarà sensibilmente più brutale e crudo del primo episodio. Nella lunga demo, la protagonista Ellie deve infiltrarsi in un ospedale in rovina al cui interno deve scovare un personaggio di nome Nora, che probabilmente sarà al centro della sceneggiatura di questo sequel.

La lunga sequenza ci dà un succoso assaggio di ciò che vivremo a partire dal 19 giugno in esclusiva su PS4, che vi invitiamo a scoprire in anteprima sulle pagine di Mastergame. L'appuntamento con la recensione di The Last of Us: Parte 2 è fissato al mattino del 12 giugno.

