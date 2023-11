The Last of Us: Parte 2 torna a gennaio, ecco l'edizione rimasterizzata per PlayStation 5

Uno dei videogame più rappresentativi della scorsa generazione si appresta a tornare in una nuova edizione: si tratta di The Last of Us: Parte 2 , gioco d'azione creato da Naughty Dog e lanciato nel 2020 su PlayStation 4, che sarà presto riproposto in una versione più "moderna" studiata per sfruttare la potenza della nuova console di Sony e offrire qualche nuovo contenuto agli amanti della saga post-apocalittica.

L'annuncio è arrivato nella notte, con lo studio californiano che ha deciso di rispondere alla "fuga di notizie" scatenatasi in seguito alla comparsa del gioco sul database di PlayStation Network, svelando ufficialmente i primi dettagli sul progetto.

The Last of Us: Parte 2 Remastered offrirà tutti i contenuti dell'avventura originale, opportunamente rimasterizzati per sfruttare al meglio la maggiore potenza di PS5 e le caratteristiche uniche del nuovo controller PlayStation, DualSense, al fine di rendere l'azione ancora più coinvolgente ed enfatizzare i momenti drammatici che Joel ed Ellie affronteranno lungo il cammino.

Non è tutto: negli ultimi anni, gli sviluppatori hanno lavorato a una nuova modalità di sopravvivenza chiamata "No Return", che permetterà di scegliere anche personaggi che fino a questo momento non erano mai stati giocabili e affrontare in rapida successione delle ondate a difficoltà crescente, caratterizzate da elementi "casuali" che segnano la contaminazione tra il gameplay classico della serie di Naughty Dog e l'imprevedibilità dei videogame appartenenti al filone dei cosiddetti "roguelike".

Tra una nuova modalità che premierà i giocatori più veloci a portare a termine l'avventura, e un'altra che invece consentirà a chiunque di sfruttare il minigioco musicale per trascorrere dei momenti piacevoli suonando semplicemente la chitarra, The Last of Us: Parte 2 Remastered offrirà dei contenuti tagliati dalla versione originale: si tratta di tre scenari, chiamati "livelli perduti", che la software house aveva scartato dalla già mastodontica epopea dei due protagonisti e che torneranno - in una versione completamente giocabile - all'interno di questa edizione.

I possessori di The Last of Us: Parte 2 su PlayStation 4 potranno acquistare la nuova Remastered a un prezzo scontato (si parla di 10 dollari per la versione americana, mentre resta da confermare l'importo per il mercato europeo), con il lancio previsto per il 19 gennaio 2024 in esclusiva su PS5: sembra che Sony voglia sfruttare ancora per un po' l'appeal del suo gioco d'azione prima di espandere il bacino d'utenza, lanciando inizialmente questa riedizione solo sulla console ammiraglia. È lecito credere che la versione PC (abbastanza "scontata", considerando la disponibilità di The Last of Us: Parte 1) possa arrivare circa sei mesi dopo con caratteristiche esclusive.