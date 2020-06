"The Last of Us: Parte 2 mi ha cambiato la vita", ragazza gay ringrazia gli sviluppatori

The Last of Us: Parte 2 è uscito ormai da una settimana esatta e continua a far parlare di sé. Il gioco di Neil Druckmann e Naughty Dog ha scatenato una moltitudine di riflessioni specialmente sui temi più forti della trama legati ai diversi orientamenti sessuali dei suoi protagonisti. La storia d'amore tra Ellie e Dina è al centro di un bellissimo tweet in cui una ragazza gay ringrazia il team per essere riuscito a far accettare la sua omosessualità alla famiglia .

La ragazza, il cui soprannome in rete è Juji, ha raccontato la sua vicenda in una serie di tweet, in cui spiega di aver ricevuto un messaggio da suo cugino, nel quale il ragazzo si scusava per non aver accettato prima la sua omosessualità e le confessa come la relazione tra le due ragazze nel gioco gli abbia aperto gli occhi sull'importanza del legame tra loro due, augurandole dunque tanta felicità.

"Tutta la mia famiglia ha sempre amato giocare ai videogiochi" spiega la ragazza, "vedere una lesbica nei panni del personaggio principale mi ha fatta finalmente sentire apprezzata, rappresentata e rispettata in qualche modo".

Il messaggio si chiude con il suo personale ringraziamento a Naughty Dog per aver creato un gioco tanto significativo. Appena pubblicato, il tweet ha ricevuto una moltitudine di risposte d'affetto e solidarietà, incluse quelle di diversi sviluppatori del team e da parte degli attori del cast, tra cui Troy Baker (Joel), Ashley Johnson (Ellie), Laura Bailey (Abby) e Shannon Woodward (Dina).

Situazioni come queste fanno dimenticare così episodi come quello di qualche giorno fa che ha visto nuovamente coinvolto The Last of Us parte 2, bandito in Medio Oriente proprio a causa delle sue tematiche sull'omosessualità.

