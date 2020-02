The Division torna alle origini: la nuova espansione del sequel ci riporta a Manhattan

Ubisoft ha tolto i veli da Warlords of New York , nuova espansione di Tom Clancy's The Division 2 che darà inizio al secondo anno di contenuti per lo sparatutto di Massive Entertainment. L'espansione ci metterà di fronte ad Aaron Keener , uno dei primi antagonisti della Divisione nonché primo traditore nella storia del franchise, che ha riunito le fazioni di New York per assumere il controllo di Lower Manhattan .

L'obiettivo è diffondere un nuovo ceppo del virus del dollaro, ancora più letale del primo, con lo scopo di eliminare quel poco che era stato ricostruito dopo l'epidemia del primo capitolo .

Warlords of New York presenterà una nuova campagna strutturata a mo' di caccia all'uomo, con cinque missioni principali e otto secondarie che ci metteranno di fronte a quattro generali e all'antagonista principale, Keener. Diamo un'occhiata al primo trailer ufficiale.

L'espansione includerà alcune novità in termini di gameplay, come un aumento del livello massimo (fino al 40) e un nuovo sistema di progressione che permetterà di ottenere un potere illimitato. Non mancheranno le Stagioni, già disponibili in altri Game as a Service come Destiny 2, Fortnite o Apex Legends, con oggetti gratuiti e ricompense esclusive per coloro che acquisteranno il pass stagionale

Nel video di gameplay ufficiale, inoltre, potete scoprire maggiori dettagli sulle abilità e sulle nuove armi che sarà possibile ottenere a partire dal 3 marzo, quando gli agenti della Divisione saranno chiamati a tornare in quel di New York (questa volta priva di neve!) per salvare gli Stati Uniti da una nuova epidemia di massa.

