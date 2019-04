The Division 2 si espande: arrivano i primi contenuti aggiuntivi gratuiti

Nemmeno il tempo di fare il suo esordio sul mercato, che per Tom Clancy's The Division 2 è già tempo di aggiornamenti e nuovi contenuti: Ubisoft e Massive Entertainment hanno lanciato infatti un nuovo update che introduce nuove attività per lo sparatutto di massa.



La più importante è la fortezza Tidal Basin, che una volta completata garantisce l'accesso alla Fascia del Mondo 5 e al nuovo tetto massimo per l'equipaggiamento, ora disponibile fino a un punteggio di 500. Tra le altre novità, non mancano le invasioni settimanali e il livello di difficoltà Eroico, la nuova mappa Fort McNair per la modalità multiplayer e l'invasione Evento Aspetti, che permette agli Agenti della Divisione di ottenere nuovi oggetti per modificare l'aspetto del proprio personaggio con le fattezze delle gang nemiche.