The Division 2 in prova a febbraio, scopriamo la sua storia

La seconda avventura ambientata nell'universo di Tom Clancy's The Division si sta avvicinando al suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Nei prossimi giorni, ovvero dal 7 all'11 febbraio, una ristretta cerchia di utenti selezionati da Ubisoft e tutti i giocatori che hanno deciso di prenotare il gioco potranno provarlo grazie alla Private Beta, la versione preliminare che precede il lancio del titolo completo.



L'annuncio delle date del test è stato dato alla fine del nuovo trailer dedicato alla storia, questo è il suo incipit:



"Sei la chiave per la salvezza della nazione. Sei l'ultima linea di difesa e le tue azioni definiscono il tuo destino. La storia si ricorderà degli eroi che sono riusciti dove gli altri hanno fallito".



Tom Clancy's The Division 2 sarà disponibile dal 15 marzo, vi lasciamo al suo ultimo video. Buona visione!