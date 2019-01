Call of Duty: Black Ops 4, una prova gratuita per la modalità Blackout

Buone notizie per i fan di Call of Duty interessati a lanciarsi nella modalità battle royale Blackout: Activision e Treyarch hanno in programma una settimana di prova gratuita che permetterà agli utenti PC, PS4 e Xbox One di scaricare il gioco e provare la modalità nella sua interezza, senza alcun limite.



I giocatori potranno così testare personaggi, ambientazioni, armi ed equipaggiamenti della serie Black Ops inclusi in Blackout, e farsi un'idea concreta sullo stile di gioco in vista di un possibile acquisto: la sessione di prova è prevista dal 17 al 24 gennaio su tutte le piattaforme.