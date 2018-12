Texas, fan di Super Mario crea decorazioni natalizie con 4mila led

La passione per i videogiochi spesso porta i fan a esprimere la propria creatività nei modi più originali. È il caso di Jesse Gonzales, appassionato dei prodotti Nintendo e in particolare di Super Mario, che ha adornato la sua dimora di Haltom City (in Texas) con un incredibile spettacolo di luci dedicato proprio all'idraulico più famoso dei videogiochi.



Gonzales ha lavorato al concept dello show d'illuminazione per tre mesi, impiegando cinque giorni e più di 4mila luci al led per trasformare il proprio giardino in un mondo di Super Mario in movimento. Il risultato è davvero stupefacente, date un'occhiata.