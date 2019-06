Tetris compie 35 anni, auguri al videogioco portatile per eccellenza

Perfetto nell'accoppiata portatile con il Game Boy di Nintendo, Tetris è un pezzo di storia dei videogiochi, un trattato di giocabilità da analizzare e studiare con riverenza, che negli anni ha ricevuto innumerevoli adattamenti e rivisitazioni: dalle edizioni colorate a quelle per cellulare, passando per l'ultima, sfavillante versione in realtà virtuale, Tetris Effect per PlayStation VR.



Tetris è stato inventato il 6 giugno 1984 da Aleksej Leonidovič Pažitnov mentre lavorava per l'Accademia delle Scienze dell'URSS di Mosca. Apparentemente basato su una concezione molto semplice, in cui dei tetramini di diverse forme e dimensioni cadono giù uno alla volta e devono essere ruotati e mossi dal giocatore per allinearli ed eliminarli a una velocità sempre maggiore, Tetris è figlio di uno studio molto complesso.



Numerosi matematici, nel corso degli anni, si sono dedicati all'interpretazione del gioco e della sua complessità, dimostrando che sì, una partita di Tetris si conclude sempre con una sconfitta, a meno che non venga utilizzata una variante di gioco che prevede la vittoria.



Tetris non è stato mai brevettato ed è anche per questo che è sbarcato su qualsiasi piattaforma esistente, ma la sua versione più bella rimarrà per sempre quella che l'ha reso una leggenda sul finire degli anni '80: la mitica edizione in bianco e nero inclusa in ogni confezione del Game Boy.