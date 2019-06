Sega Mega Drive Mini, ecco l'elenco completo dei giochi inclusi nella console

Ecco l'elenco completo dei giochi che potrete trovare all'interno della console Sega Mega Drive Mini al lancio, previsto nella nostra penisola a metà settembre.



- Alex Kidd in the Enchanted Castle

- Alisia Dragoon

- Altered Beast

- Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

- Castlevania : The New Generation

- Columns

- Comix Zone

- Darius

- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

- Dynamite Headdy

- Earthworm Jim

- Ecco the Dolphin

- Eternal Champions

- Ghouls ‘n Ghosts®

- Golden Axe

- Gunstar Heroes

- Kid Chameleon

- Landstalker

- Light Crusader

- Mega Man®: The Wily Wars

- Monster World IV

- Phantasy Star IV: The End of the Millennium

- Probector

- Road Rash II

- Shining Force

- Shinobi III

- Sonic the Hedgehog

- Sonic the Hedgehog 2

- Sonic the Hedgehog Spinball

- Space Harrier 2

- Street Fighter II: Special Champion Edition

- Streets of Rage 2

- Strider

- Super Fantasy Zone

- Tetris

- The Story of Thor

- Thunder Force III

- ToeJam & Earl

- Vectorman

- Virtua Fighter 2

- Wonder Boy in Monster World

- World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck