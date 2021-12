Terminator torna con Dark Fate - Defiance, il nuovo videogioco di Slitherine

Si è tenuto nelle scorse ore l'evento in streaming Home of Wargamers 2021 , organizzato da Slitherine per svelare tutti i videogiochi di strategia in arrivo nei prossimi mesi: uno dei progetti certamente più interessanti dell'azienda britannica è stato Terminator: Dark Fate - Defiance , nuovo strategico sviluppato dal team russo Cats Who Play sotto la supervisione attenta di Skydance, che arriverà nel 2022 su PC.

Basato sull’universo di Terminator: Destino Oscuro e una storia che promette di essere ricca di personaggi interessanti, Defiance vedrà i giocatori assumere il controllo di un piccolo gruppo di sopravvissuti per cambiare il destino dell’umanità ed evitare di essere sterminati dalle macchine, prendendo costantemente decisioni strategiche capaci di cambiare il corso degli eventi.

Oltre alle modalità multiplayer, Defiance proporrà anche una campagna narrativa single-player in cui assumeremo il ruolo di comandante dei Founder per guidare le armate contro la spietata IA Legion, che tenterà di porre fine al genere umano con tutte le sue forze robotiche.

Per quanto riguarda il comparto PvP, sarà possibile impersonare tre diverse fazioni di umani e macchine: i Founder, Legion e la Resistenza. Le forze controllabili dal giocatore si basano su un nucleo che dovrà avanzare di missione in missione sulla mappa strategica: il cuore del gioco saranno le battaglie e non ci sarà particolare enfasi sulla creazione di basi o sulla gestione di risorse, scelta che a detta degli sviluppatori favorirà la rigiocabilità.

"Terminator è una di quelle rare IP che attraversano i limiti generazionali per diventare un fenomeno senza tempo", ha dichiarato Marco Minoli, amministratore delegato di Slitherine. "Stiamo provando a creare un’esperienza capace di abbracciare sia la profondità della narrazione fantascientifica contemporanea, sia il ritmo sostenuto degli RTS moderni. Tutto questo restando fedeli alle nostre radici di produttori di giochi strategici complessi".

Gli fa eco Douglas Buffone, vicepresidente della divisione Business Development and Franchise Strategy di Skydance Media: “I giocatori potranno finalmente lanciarsi in battaglia attraverso un gameplay duro, brutale", svela. "Skydance ha lavorato a stretto contatto con Slitherine e Cats Who Play per assicurarsi che venga realizzata la miglior esperienza Terminator di sempre". L'appuntamento resta fissato al prossimo anno, quando Dark Fate - Defiance esordirà sulle piattaforme digitali per PC.

