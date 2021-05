Da Stargate Timekeepers al ritorno di Master of Magic: tutte le novità svelate da Slitherine

Il nome di Slitherine è riconosciuto tra gli amanti dei videogiochi e dei wargame da oltre vent'anni: fondata nel 2000, l'azienda con sede nel Regno Unito è conosciuta particolarmente per la serie Field of Glory e per i videogiochi su licenza basati su franchise come Battlestar Galactica e Warhammer 40,000 . La software house ha deciso di organizzare un evento per svelare alla sua community, che conta migliaia e migliaia di fan sparsi in ogni angolo del mondo, tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.

Sono stati quattro i giochi protagonisti dell'evento Home of Wargamers Live 2021+, quattro strategici per tutti i gusti che segnano non soltanto il ritorno di vecchie glorie, ma anche il prossimo debutto di nuovi titoli su licenza che stuzzicano gli amanti della fantascienza. Il primo titolo a catturare l'attenzione degli amanti dei videogame di strategia è stato Broken Arrow, un RTS (strategico in tempo reale) ambientato in era moderna e caratterizzato da due differenti fazioni composte da oltre cento unità ciascuna. Un gioco che promette di dar vita a conflitti su larga scala mescolando strategia e azione in modo interessante.

Il secondo annuncio è stato quello di Scarmble: Battle of Britain, un gioco di combattimenti aerei che offrirà un'esperienza tattica estremamente realistica portandoci ad affrontare combattimenti dinamici nei cieli britannici, mettendo due squadroni (Luftwaffe e RAF) in battaglia. L'annuncio più importante, se vogliamo, è il ritorno di un franchise storico come Master of Magic, che tornerà mantenendo inalterata l'anima dell'originale strategico 4X del 1994 e proponendo una serie di novità per svecchiare la formula di gioco e adattarla ai tempi che corrono. I fan della produzione pubblicata negli anni '90 potranno scoprire tali feature in occasione del lancio della versione alpha, in arrivo nella seconda metà dell'anno, grazie alla quale Slitherine potrà mettere in pratica tutti i feedback in vista dell'uscita fissata al 2022.

L'evento si è chiuso con la presentazione di Stargate: Timekeepers, primo gioco strategico basato sul mondo di Stargate SG-1, in cui i giocatori potranno esplorare lo spazio-tempo e salvare le civiltà dalle minacce dello spazio, salvare amici e alleati dai pericoli e tanto, tanto altro. Timekeepers si allontanerà dagli eventi visti nella settima stagione di Stargate SG-1 allo scopo di raccontare una storia originale ambientata all'era della Battaglia di Antarctica, mettendoci nei panni del Comandante Eva McCain e della sua squadra.

