Master of Magic: il mitico strategico per MS-DOS sta per tornare

Buone notizie per gli appassionati dei giochi di strategia : Slitherine ha acquisito i diritti di pubblicazione di Master of Magic , una delle serie più apprezzate del genere. Pubblicato per la prima volta nel 1994 su MS-DOS , Master of Magic è da subito diventato uno dei videogiochi strategici più acclamati grazie alla sua rigiocabilità e il numero di opzioni di personalizzazione a disposizione.

Ora, a 25 anni di distanza, la software house inglese si è posta l'obiettivo di rispolverare il marchio per farlo risplendere con un ambizioso seguito:



"Non vediamo l'ora di lavorare su questo franchise così popolare. Siamo al corrente dell'enorme responsabilità che comporta provare a sviluppare dei seguiti o dei successori di IP popolari. Abbiamo dimostrato che è possibile rispondere alle aspettative dei giocatori per quanto riguarda dei prodotti così leggendari con Panzer Corps.



La base di quello che giochiamo oggi è ancora riscontrabile nella golden age dei videogiochi. Non possiamo ignorare questa cosa e non possiamo nemmeno tralasciare il fatto che la tecnologia è andata avanti insieme alle aspettative dei giocatori in termini di integrazione sociale, il multiplayer, la narrazione, la facilità d'accesso e tanto altro.



Sarà una grossa sfida, ma siamo felici di poterla accettare per provare a dare il meglio nella realizzazione di un gioco che all'altezza del brand", ha affermato Iain McNeil, direttore dello sviluppo presso Slitherine.



Prossimamente, quindi, oltre ai seguiti di Close Combat e Fantasy General, in arrivo entro la fine del 2019, potremo mettere le mani anche su un nuovo Master of Magic: continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!