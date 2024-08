Switch 2: la nuova console di Nintendo non arriverà prima di aprile 2025

Avrebbe senso, per la casa di Kyoto, lanciare la nuova console subito dopo la fine dell'anno fiscale corrente, così da spalmare gli introiti nel nuovo anno fiscale (dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026), ma è anche importante scegliere una finestra di lancio che non vada a sovrapporsi con delle potenziali "distrazioni": con l'uscita della chiacchieratissima PlayStation 5 Pro che potrebbe avvenire nello stesso periodo e il "gigante" Grand Theft Auto VI previsto per l'autunno del prossimo anno, la società nipponica sa perfettamente di non poter andare troppo in là e di dover approfittare del primo semestre del 2025 per il lancio della console che prenderà il posto di Nintendo Switch.