Nintendo conferma l'erede di Switch, ma l'annuncio è ancora distante

La casa di Kyoto terrà un Nintendo Direct incentrato sulle ultime uscite per Switch a giugno: per la presentazione della nuova console toccherà attendere

Dopo mesi di indiscrezioni, Nintendo ha finalmente confermato ufficialmente che la sua prossima console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale : l'azienda ha anticipato l'arrivo di un Nintendo Direct nel mese di giugno, confidando tuttavia che durante l'evento non ci sarà spazio per la piattaforma che prenderà il posto di Switch.

La conferma è arrivata sulle pagine di X direttamente da Nintendo, che in un messaggio ufficiale ha confermato l'intenzione di presentare la sua prossima console a circa nove anni dall'annuncio dell'allora "NX" (il nome in codice di Switch).

Il messaggio è stato condiviso da Nintendo dopo la presentazione dei risultati finanziari dell'azienda nipponica, a poche settimane dalla chiusura dello scorso anno fiscale (avvenuta lo scorso 31 marzo). "Faremo un annuncio legato all'erede di Nintendo Switch entro quest'anno fiscale", si legge nel post condiviso da Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, che conferma così per la prima volta l'arrivo di una presentazione per la prossima console della società giapponese. "A quel punto saranno trascorsi più di nove anni dal momento in cui abbiamo annunciato l'esistenza di Nintendo Switch nel lontano marzo 2015".

Furukawa ha svelato che Nintendo terrà un nuovo evento Direct nel mese di giugno, ma durante la presentazione non ci sarà spazio per la sua prossima console. "Organizzeremo un evento Nintendo Direct a giugno per presentare la line-up di giochi in arrivo su Nintendo Switch nella seconda metà del 2024, ma sappiate che non ci sarà alcuna menzione dell'erede di Nintendo Switch durante quest'evento".

Le parole del presidente sembrano dunque confermare le indiscrezioni delle ultime settimane, che vorrebbero la prossima console di Nintendo arrivare in ritardo rispetto al previsto: secondo le voci, la piattaforma che prenderà il posto di Switch (che potrebbe chiamarsi "Snap" e includere dei Joy-Con magnetici) arriverà entro i primi mesi del 2025. In tal senso, è lecito credere che il colosso possa scegliere di svelare la sua nuova ammiraglia nel mese di ottobre, giusto il tempo di alimentare l'interesse da parte dei giocatori prima di lanciare la console entro la fine di marzo, contando su un ampio catalogo di giochi first-party al lancio.