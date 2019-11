Super Smash Bros. Ultimate batte tutti: è il picchiaduro più venduto di sempre

Nonostante il record, Super Smash Bros. Ultimate è ancora lontano dall'essere il gioco più venduto sulla console di Nintendo, titolo ancora detenuto da Mario Kart 8 Deluxe con quasi 20 milioni di copie vendute in poco più di due anni. Il picchiaduro è riuscito a superare due mostri sacri come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fermi rispettivamente a 15.38 milioni e 14.54 milioni di copie in tutto il mondo.

Considerando la rapidità con cui il gioco ha raggiunto questo traguardo, non dubitiamo che possa diventare il titolo di maggior successo per la console ibrida della casa di Kyoto.

