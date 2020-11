Super Mario protagonista di spedizioni a tema videoludico

Di poche ore fa la notizia di un nuovo lockdown nazionale che ha diviso l'Italia in tre fasce di criticità dovute alla pandemia da Covid-19. Come per la primavera scorsa, molti utenti stanno già organizzando i propri acquisti online, vista la chiusura di diversi negozi e attività. Molti di loro però potranno consolarsi, perché Amazon ha in serbo una bellissima promozione in collaborazione con Nintendo , per cui si potranno ricevere diverse consegne all'interno di pacchi a tema Super Mario Bros. .

L'iniziativa, nata per festeggiare il 35esimo anniversario della creazione di uno dei personaggi più amati della storia dei videogiochi, non riguarderà solo i giocatori o coloro che ordineranno prodotti Nintendo, ma tutti gli utenti che effettueranno ordini tramite il servizio di Amazon.

Le scatole a tema Super Mario in spedizione mostrano immagini tratte dai videogiochi della serie, inclusi i primi Super Mario Bros. Scatole più grandi presentano versioni più moderne di Mario e Luigi, fino agli artwork tratti da Super Mario Odyssey.

In ogni caso, le scatole vengono utilizzate in modo casuale per tutti i prodotti presenti sul sito, non solo quelli con il marchio del colosso giapponese. Per cui potrebbe verificarsi la possibilità che pur effettuando un ordine a tema videoludico, non ci si veda recapitare la scatola di cartone rosso con i tipici elementi di Nintendo.

Oltre ai pacchetti a tema Super Mario, Amazon ha ideato anche una serie di missioni che ruotano attorno al 35esimo anniversario del simpatico idraulico italiano. Portando a termine gli obiettivi, gli utenti potranno guadagnare 100 punti platino My Nintendo, che potranno essere riscattati sul Nintendo eShop.

Ovviamente, i clienti dovranno essere già in possesso di un account Nintendo per utilizzare i punti, che non daranno però diritto ad alcuna promozione presente su Amazon, ma che potrebbero ricollegarsi perfettamente alla spedizione, considerando che i premi fisici che i giocatori possono ottenere potrebbero essere consegnati proprio nelle fantomatiche scatole.

Al momento non si hanno dato certi sulla durata della promozione. Non resta che fare qualche acquisto online e sperare che sia proprio il simpatico personaggio a suonare alla porta di casa.

