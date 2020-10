Mario Kart Live: Home Circuit è il gioco più amato dai gatti

IGN

Sono passati pochi giorni da quando Mario Kart LIve: Home Circuit ha tramutato i salotti delle case di migliaia di giocatori in veri e propri circuiti automobilistici. L'opportunità di poter condividere con gli altri i propri spazi domestici è stata ben accolta non solo dai provetti piloti virtuali, ma anche dai loro amici animali. Il web si è popolato infatti di esilaranti video in cui il kart con a bordo i simpatici personaggi di Nintendo è diventato il gioco principale dei gatti di mezzo mondo. Noi di Tgcom24 e Mastergame abbiamo raccolto alcuni dei più divertenti.