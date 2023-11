Suicide Squad: Kill the Justice League, in arrivo una "prova" per il nuovo videogame di Rocksteady

La versione alpha, accessibile dagli utenti interessati solo registrandosi sul sito ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League, permetterà di esplorare una porzione della città di Metropolis nei panni dei quattro protagonisti: Capitan Boomerang, Deadshot, Harley Quinn e Re Squalo.

Il test si terrà su PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 30 novembre al 4 dicembre e permetterà a Rocksteady Studios di mettere alla prova l'infrastruttura di rete della sua produzione cooperativa in vista del lancio sul mercato, fissato al mese di febbraio 2024. Lo studio britannico consiglia di utilizzare un controller anche in caso di prova su PC, in attesa di finalizzare al meglio il sistema di controllo basato su mouse e tastiera.

Questa versione di prova supporterà il multiplayer cross-platform, offrendo a chi gioca su PC e console l'opportunità di unire le forze a prescindere dalla piattaforma di appartenenza, mentre coloro che volessero testare la bontà del videogame su più dispositivi potrà contare sul supporto alla cosiddetta cross-progression, che garantirà la possibilità di mantenere i progressi raggiunti anche in caso di passaggio dalla versione per PC a console o da PlayStation a Xbox (e viceversa).

Al contrario di tanti altri test pubblici, coloro che parteciperanno saranno chiamati a firmare un accordo di non-divulgazione per poter prendere parte alle disavventure dei quattro membri della Task Force X chiamati ad affrontare delle versioni corrotte di Superman, Flash, Batman, Lanterna Verde e gli altri membri della Lega della Giustizia che sono finiti sotto il controllo di Brainiac, quindi non aspettatevi di vedere nuovi spezzoni di gameplay nei prossimi giorni.

Poco male, perché gli autori della serie Batman: Arkham hanno pensato di permettere ai fan dei fumetti DC Comics di ingannare l'attesa con un lungo video che, nel giro di venti minuti, affronta le basi dell'esplorazione tra le strade e i cieli di Metropolis, nonché le meccaniche del sistema di combattimento che permetterà di utilizzare stili di gioco differenti a seconda del personaggio in uso.