Street Fighter 6 è realtà: primo sguardo al nuovo picchiaduro di Capcom

È bastato un conto alla rovescia per stuzzicare i fan di Street Fighter e accendere le speranze sul possibile annuncio di un sequel del quinto episodio, e in effetti le aspettative dei fan non sono state deluse: durante la finale del campionato eSport Pro Tour 2021 , infatti, Capcom ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su Street Fighter 6 mostrando il primo teaser trailer e quello che sarà il nuovo logo del franchise scelto dall'azienda.

Per festeggiare il 35esimo anniversario di una saga che ha piazzato più di 47 milioni di copie in tutto il mondo, il colosso nipponico ha scelto di mostrare un breve video in cui l'icona indiscussa della serie, Ryu, si prepara a lottare con un nuovo sfidante: si tratta di Luke, l'ultimo combattente introdotto da Capcom come DLC di Street Fighter V, che avrà dunque un ruolo verosimilmente da protagonista nella storia del sesto capitolo canonico della saga.

Maggiori dettagli su Street Fighter 6 saranno condivisi nel corso dell'estate, quando Capcom sarà pronta a condividere ulteriori novità sul prossimo episodio e, probabilmente, un trailer completo dedicato ai personaggi del roster.

Ciò che è certo è che il nuovo progetto dell'azienda non potrà contare sul supporto del producer Yoshinori Ono, storico dipendente che pochi mesi fa si è separato da Capcom dopo più di trent'anni insieme, e che il gioco sembra essere ancora nel pieno dello sviluppo: difficile un esordio sul mercato prima del 2023.

Gli amanti dei picchiaduro potranno ingannare il tempo con un altro annuncio arrivato a margine della presentazione di Street Fighter 6: si tratta di Capcom Fighting Collection, un'antologia di dieci classici del genere che comprende persino la serie completa di Darkstalkers, per la prima volta al di fuori del territorio giapponese.

La raccolta, disponibile esclusivamente in formato digitale dal 24 giugno su PC e console, potrà vantare il supporto al multiplayer online e una serie di migliorie in termini di gameplay.

