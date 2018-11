Steam sbarca in Cina, giocatori temono la censura del governo

Steam, la piattaforma per acquistare e scaricare giochi digitali su PC, ha fatto il suo debutto ufficiale in Cina, ma non è stato accolto calorosamente dall'utenza.



I giocatori cinesi, infatti, stanno commentando negativamente l'arrivo della versione realizzata per il loro mercato, perché potrebbbe ostacolare la presenza, al momento non autorizzata dal governo, dell'edizione internazionale completamente priva di censure.



"Steam China fuori dalla Cina", è una delle esternazioni che ha ricevuto più like e condivisioni da parte degli appassionati uniti in una sorta di rivolta social.



In Cina c'è un forte controllo sui contenuti presenti nei videogiochi e, in generale, nei prodotti d'intrattenimento e le ultime stime parlano di 30 milioni di giocatori cinesi attivi sulla piattaforma internazionale, la cui paura maggiore è che l'esistenza di Steam China possa precludere l'accesso ai titoli privi di limitazioni.



Intanto il governo cinese sta pianificando una nuova regolamentazione ancora più restrittiva e non approva la pubblicazione di nuovi videogiochi da marzo.