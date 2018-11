Stupra una minorenne mentre gioca online, preso grazie alla chat vocale

Un ragazzo statunitense è stato accusato di aver stuprato una ragazza minorenne nel bel mezzo di una sessione online a Grand Theft Auto V , stando a quanto riportato dalla BBC. Le autorità di New Port Richey , Florida, sostengono che il 18enne Daniel Enrique Fabian stesse giocando a GTA quando ha ricevuto la visita di un'amica di 15 anni, che era passata da casa sua per salutarlo. Stando alla ricostruzione della stampa americana, il ragazzo avrebbe aggredito, immobilizzato e violentato la ragazza , salvo poi tornare alla sua sessione di gioco dopo quindici minuti come se nulla fosse.

A confermare l'accaduto ci avrebbe pensato un altro giocatore, impegnato fino a poco prima nella sessione multiplayer con Daniel, che ai media ha poi svelato come il ragazzo avesse messo in pausa il gioco senza tuttavia disattivare il microfono, permettendogli così di ascoltare i ripetuti tentativi della minorenne di divincolarsi mentre continuava a ripetere "no".



Esami medici a cui la ragazza è stata sottoposta hanno poi confermato lo stupro da parte di Daniel, che è stato arrestato mercoledì scorso con l'accusa di aver compiuto atti osceni su una vittima di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Il giocatore è attualmente in arresto in un centro di detenzione locale con cauzione fissata a 30mila dollari.