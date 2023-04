State of Play, nuovo evento ad aprile: occhi puntati su Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI è certamente uno dei prodotti più attesi del 2023: il gioco di ruolo di Square-Enix ha già dato dimostrazione delle sue potenzialità nelle scorse settimane, quando ha svelato maggiori informazioni sul suo peculiare sistema di combattimento che strizza l'occhio agli esponenti del genere d'azione, ma l'esclusiva per PlayStation 5 tornerà presto sotto i riflettori per offrire agli amanti della saga un nuovo assaggio dell'avventura di Clive nel mondo fantasy di Valisthea .

Sony ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo evento digitale che sarà incentrato proprio sul prossimo capitolo della popolare saga ruolistica.

Dopo l'evento di febbraio dedicato a Suicide Squad: Kill the Justice League, il gioco d'azione di Rocksteady Studios previsto per il mese di maggio, State of Play tornerà il 13 aprile con più di venti minuti di gameplay di Final Fantasy XVI, in uno showcase digitale che mostrerà nuove creature, combattimenti e scorci inediti del mondo fantasy ambientato nel continente europeo.

Si tratta indubbiamente di un'ottima occasione per valutare l'avanzamento dello sviluppo, vista che l'uscita del gioco di ruolo è dietro l'angolo: Final Fantasy XVI arriverà in esclusiva su PlayStation 5 il 22 giugno, con la software house giapponese che dovrebbe essere ormai vicina a raggiungere la fase "Gold", che consiste nella finalizzazione del codice sorgente e nel processo di masterizzazione delle copie destinate al commercio.

Non è da escludere la presenza di altri giochi durante l'evento digitale di Sony, ma è lecito credere che le sorprese maggiori siano destinate a un più corposo PlayStation Showcase apparentemente in programma per il mese di giugno: tra questi, dovrebbe esserci spazio per una presentazione di Marvel's Spider-Man 2, altra esclusiva di rilievo attesa per la fine del 2023, e di ulteriori progetti che arriveranno sulla console ammiraglia giapponese tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2024.